Colmar

Marché terroir Autour du marché couvert

Rue des Vignerons,des Tanneurs et Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-21 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires…

Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires… Ce marché est devenu le rendez-vous hebdomadaire incontournable du centre-ville. .

Rue des Vignerons,des Tanneurs et Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr

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English :

Friendly atmosphere, a mix of local products, textiles and accessories…

L’événement Marché terroir Autour du marché couvert Colmar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Colmar