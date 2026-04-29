Marché terroir Autour du marché couvert Colmar
Marché terroir Autour du marché couvert Colmar jeudi 21 mai 2026.
Colmar
Marché terroir Autour du marché couvert
Rue des Vignerons,des Tanneurs et Montagne Verte Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-21 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires…
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires… Ce marché est devenu le rendez-vous hebdomadaire incontournable du centre-ville. .
Rue des Vignerons,des Tanneurs et Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr
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English :
Friendly atmosphere, a mix of local products, textiles and accessories…
L’événement Marché terroir Autour du marché couvert Colmar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Colmar
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