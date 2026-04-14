Bête(s) des Vosges, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Colmar
Bête(s) des Vosges, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Colmar mercredi 10 juin 2026.
Bête(s) des Vosges Mercredi 10 juin, 14h30 Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar Collectivité européenne d’Alsace
Inclus dans le billet d’entrée au musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T15:00:00+02:00
L’histoire de la Bête des Vosges prend naissance le 28 mars 1977. Suivez l’enquête et tentez d’identifier la célèbre « Bête des Vosges ». Une visite guidée intéractive pour découvrir les grands prédateurs de notre territoire, apprendre à reconnaître les traces de leur passage et mieux comprendre leur rôle écologique et leur situation préoccupante en France.
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Une empreinte, une dent et quelques poils. Une visite guidée interactive sur les traces de la célèbre Bête des Vosges, à la découverte des grands prédateurs qui peuplent ou ont peuplé le massif. Lynx Musée
MHNEC
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