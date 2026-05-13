Des manuscrits liturgiques du Moyen Âge mis en voix, Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Des manuscrits liturgiques du Moyen Âge mis en voix Samedi 23 mai, 17h00, 17h30 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Au rez-de-chaussée de la bibliothèque patrimoniale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Les élèves du lycée Camille Sée prêtent leurs voix aux antiphonaires silencieux présentés dans les vitrines de la Bibliothèque des Dominicains. Une occasion unique de ressusciter les chantres du Moyen Âge à travers l’écriture grégorienne de la liturgie des couvents et des monastères. Les élèves de terminale en Histoire des Arts et en Musiques’appliqueront à restituer quelques exemples vocaux tirés des partitions anciennes conservées. En différents endroits de la bibliothèque, les solistes, ensembles et tutti se relayeront de manière responsoriale pour donner vie aux partitions vieilles de sept cents à huit cents ans. Les chants choisis rendront hommage à Saint Thomas d’Aquin et à la Vierge Marie. Par ailleurs, les antiphonaires originaux sélectionnés pour l’occasion seront présentés et exposés à côté du chœur, aux pages précises des interprétations. Deux sessions sont proposées.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région. Vélo : emplacements entre la bibliothèque et l’église des Dominicains / Réseau bus de la TRACE de Colmar Agglomération / Voiture : nombreux parkings à proximité

Les élèves du lycée Camille Sée prêtent leurs voix aux antiphonaires silencieux présentés dans les vitrines de la Bibliothèque des Dominicains. Une occasion unique de ressusciter les chantres du Âge…

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