Foire éco-bio d’Alsace Colmar

Foire éco-bio d’Alsace

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-14 2026-05-17

La foire bio incontournable en Alsace !

Tout comme l’association (Eco Bio Alsace) qui porte cet événement, la Foire Eco Bio prône un objectif clair sensibiliser et accompagner un large public à la protection de l’environnement et du vivant, dans un esprit de solidarité et de promotion de la culture. Pour cela, le public retrouvera une offre riche et variée d’exposants, mais également d’animations et de services. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 contact@ecobio.alsace

The unmissable organic fair in Alsace!

