Soirée folklorique alsacienne Colmar
Soirée folklorique alsacienne Colmar mardi 9 juin 2026.
Colmar
Soirée folklorique alsacienne
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-09-01 21:30:00
Date(s) :
2026-06-09 2026-07-21
Costumes chatoyants, danses et musique folklorique au cœur de la vielle ville de Colmar. Ces soirées vous feront découvrir les traditions alsaciennes.
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien.. .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Shimmering costumes, dancing and folk music in the heart of Colmar’s old town. These evenings will introduce you to Alsatian traditions.
L’événement Soirée folklorique alsacienne Colmar a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Colmar
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