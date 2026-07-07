Informations pratiques

Colmar

Concert pour la paix

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Laissez-vous transporter par les douces mélodies de la voix de soprano d’Aminta Marie Dupuis et du piano de Yan Fischer. Profitez des morceaux autour du thème de la nature et de l’amour et de chants sacrés de Händel, Vivaldi et Mozart et de textes d’Albert Schweitzer sur la paix et le respect de la vie.

Laissez-vous transporter par les douces mélodies de la voix de soprano d’Aminta Marie Dupuis et du piano de Yan Fischer.

Profitez d’un programme éclectique de mélodies autour du thème de la nature et de l’amour et de chants sacrés de Händel, Vivaldi et Mozart.

Le concert sera également ponctué par des textes d’Albert Schweitzer sur la paix et le respect de la vie. 0 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

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English :

Let yourself be carried away by the sweet melodies of Aminta Marie Dupuis’s soprano voice and Yan Fischer’s piano. Enjoy pieces centered on the themes of nature and love, as well as sacred songs by Handel, Vivaldi, and Mozart, accompanied by texts by Albert Schweitzer on peace and respect for life.

L’événement Concert pour la paix Colmar a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Colmar