Festival International de Colmar Archet et souffle baroques: L’orchestre B’Rock & Lucie Horsch

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

La flûte baroque dans tous ses états dans tous ses éclats !

L’orchestre B’Rock est profondément attaché à la période baroque qu’il défend avec talent, verve et une joie communicative.

Accompagné de l’étincelante flûtiste à bec Lucie Horsch l’une des plus emblématiques et talentueuses ambassadrices de cet instrument dans le monde le B’Rock Orchestra dirigé du violon par Cecilia Bernardini réunit les fastes de Haendel, la virtuosité de Vivaldi, l’élégance de Telemann et la vitalité de Corelli dans un programme pétillant d’énergie.

Des célèbres suites de Water Music aux concertos les plus lumineux du XVIII¿ siècle, une soirée où l’éclat orchestral, la virtuosité et la poésie de la flûte se répondent avec brio.

B’Rock Orchestra

Flûte à bec Lucie Horsch

Programme

Georg Friedrich Haendel: Water Music Suites,HWV348-349

Georg Friedrich Haendel: Concerto grosso en sol majeur, op. 3 n°3 HWV 314

Antonio Vivaldi: Concerto pour flûte à bec soprano en sol majeur, RV 443

Georg Philipp Telemann: Concerto pour flûte alto en ut majeur, TWV 51:C1

Arcangelo Corelli: Concerto grosso en fa majeur, op. 6 n°6 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Archet et souffle baroques: L’orchestre B’Rock & Lucie Horsch Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar