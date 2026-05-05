Conférence – L’agglomération romaine d’Horbourg-Wihr : état des connaissances et recherches en cours, Musée d’Unterlinden, Colmar

Conférence – L’agglomération romaine d’Horbourg-Wihr : état des connaissances et recherches en cours Vendredi 12 juin, 18h30 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Horbourg-Wihr a fait l’objet de plusieurs fouilles. La conférence présentée par Matthieu Fuchs, Directeur Général et Audrey Habasque, Archéologue antiquisante tous deux chez Archéologie Alsace, propose une synthèse des connaissances sur l’agglomération romaine et les premiers résultats de la dernière campagne à l’été 2025.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art du XXe siècle. Ce cheminement dans le temps, au coeur de collections encyclopédiques, permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture du Musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog & de Meuron. Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la Renaissance avec des oeuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach … et le chef-d’oeuvre incontournable, le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Grünewald et Nicolas de Haguenau. Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations temporaires, et l’aile contemporaine constitue le nouvel écrin des artistes majeurs du XXe siècle tels que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet…

Horbourg-Wihr a fait l’objet de plusieurs fouilles. La conférence présentée par Matthieu Fuchs, Directeur Général et Audrey Habasque, Archéologue antiquisante tous deux chez Archéologie Alsace, une à…

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