Opéra Panique à l’opéra Colmar

Panique à l’Opéra est une œuvre originale qui fusionne les univers de l’opéra et du polar pour offrir une expérience immersive et interactive.
Panique à l’Opéra est une œuvre originale qui fusionne les univers de l’opéra et du polar pour offrir une expérience immersive et interactive. À travers une intrigue mystérieuse, remplie d’humour et de poésie, l’opéra invite le public, jeunes et adultes, à plonger dans les coulisses d’un théâtre, où les mystères et les rebondissements se succèdent, tout en mettant en lumière les métiers du spectacle.
Cette commande pour la Manécanterie de Saint-Jean, Chœurs d’enfants de Colmar, marque également le 20e anniversaire de la troupe. Grâce à une mise en abîme ludique, les jeunes artistes offriront un hommage à l’univers lyrique tout en initiant le public aux arcanes du théâtre. .
Panique à l’Opéra is an original work that fuses the worlds of opera and thrillers to create an immersive, interactive experience.
Panik in der Oper ist ein originelles Werk, das die Welten von Oper und Krimi zu einem immersiven und interaktiven Erlebnis verschmelzen lässt.
Panique à l’Opéra è un’opera originale che fonde i mondi dell’opera e della narrativa poliziesca per creare un’esperienza immersiva e interattiva.
Panique à l’Opéra es una obra original que fusiona los mundos de la ópera y la ficción detectivesca para crear una experiencia inmersiva e interactiva.
