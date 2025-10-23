Opéra Panique à l’opéra Colmar

Opéra Panique à l’opéra

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Panique à l’Opéra est une œuvre originale qui fusionne les univers de l’opéra et du polar pour offrir une expérience immersive et interactive.

Panique à l’Opéra est une œuvre originale qui fusionne les univers de l’opéra et du polar pour offrir une expérience immersive et interactive. À travers une intrigue mystérieuse, remplie d’humour et de poésie, l’opéra invite le public, jeunes et adultes, à plonger dans les coulisses d’un théâtre, où les mystères et les rebondissements se succèdent, tout en mettant en lumière les métiers du spectacle.

Cette commande pour la Manécanterie de Saint-Jean, Chœurs d’enfants de Colmar, marque également le 20e anniversaire de la troupe. Grâce à une mise en abîme ludique, les jeunes artistes offriront un hommage à l’univers lyrique tout en initiant le public aux arcanes du théâtre. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Panique à l’Opéra is an original work that fuses the worlds of opera and thrillers to create an immersive, interactive experience.

German :

Panik in der Oper ist ein originelles Werk, das die Welten von Oper und Krimi zu einem immersiven und interaktiven Erlebnis verschmelzen lässt.

Italiano :

Panique à l’Opéra è un’opera originale che fonde i mondi dell’opera e della narrativa poliziesca per creare un’esperienza immersiva e interattiva.

Espanol :

Panique à l’Opéra es una obra original que fusiona los mundos de la ópera y la ficción detectivesca para crear una experiencia inmersiva e interactiva.

