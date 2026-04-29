Colmar

Les Artistes Libres d’Alsace osent l’Art en Grand

29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Les Artistes Libres d’Alsace présentent leurs nouvelles créations réalisées sur une large palette de techniques.18 artistes vous invitent à voir l’Art en grand . Un titre qui ne parle pas de dimensions, mais d’ampleur intérieure.

Pour son 38ème cycle d’expositions, les Artistes Libres d’Alsace présentent leurs nouvelles créations réalisées sur une large palette de techniques.

Au cœur de l’exposition ont été rassemblées les œuvres des artistes qui, cette année, ont été invités à voir l ’art en grand .

Un titre qui ne parle pas de dimensions, mais d’ampleur intérieure. Car ici, le grand n’est pas une question de format, mais de présence, d’engagement, d’identité.

Chaque artiste est invité à présenter une œuvre qui, d’une manière ou d’une autre, le représente. Une œuvre comme un autoportrait élargi ; un geste, une matière, un symbole, une émotion, un fragment de soi. Qu’elle soit nouvelle ou déjà existante, l’œuvre choisie doit porter quelque chose d’essentiel, de fondateur, de sincère. 0 .

29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 06 69 91 gilbert.schlewer@bbox.fr

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English :

Les Artistes Libres d’Alsace present their new creations using a wide range of techniques.18 artists invite you to see l’Art en grand . A title that speaks not of dimensions, but of inner breadth.

L’événement Les Artistes Libres d’Alsace osent l’Art en Grand Colmar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Colmar