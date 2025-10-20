Humour Par amour du risque, Gaelle Gauthier et Arnaud Gidoin Colmar

Humour Par amour du risque, Gaelle Gauthier et Arnaud Gidoin

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Est-il toujours bon de prendre des risques en amour ? Arnaud et Gaëlle seront-ils encore ensemble à l’issue de la représentation ? Vous aurez la réponse en venant découvrir ce spectacle hilarant !

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou. Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent.

Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate tout y passe ! Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?

Arnaud et Gaëlle seront-ils encore ensemble à l’issue de la représentation ? Vous aurez la réponse en venant découvrir ce spectacle hilarant pour le meilleur et pour la suite ! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Is it always a good idea to take risks in love? Will Arnaud and Gaëlle still be together after the show? Find out in this hilarious show!

German :

Ist es immer gut, in der Liebe ein Risiko einzugehen? Werden Arnaud und Gaëlle nach der Aufführung noch zusammen sein? Die Antwort erhalten Sie, wenn Sie diese urkomische Aufführung besuchen!

Italiano :

È sempre una buona idea rischiare in amore? Arnaud e Gaëlle staranno ancora insieme dopo lo spettacolo? Scopritelo in questo esilarante spettacolo!

Espanol :

¿Es siempre una buena idea arriesgarse en el amor? ¿Seguirán juntos Arnaud y Gaëlle después del espectáculo? Descúbralo en este divertidísimo espectáculo

