Jouons à l’Opéra Colmar

Jouons à l’Opéra

3 rue Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Et si l’on quittait son coussin pour découvrir autrement l’opéra et la danse ? Les équipes de l’OnR à Strasbourg, Mulhouse et Colmar proposent durant les vacances scolaires un jeu de piste et d’énigmes à travers les espaces de leur théâtre, avec à la clé une jolie surprise sur scène…

De 7 à 10 ans

Pour les enfants, sans leurs parents. .

English :

Why not leave your cushion behind and discover the world of opera and dance in a whole new way? A game of clues and riddles, with a surprise on stage…

German :

Was wäre, wenn man sein Kissen verlassen würde, um die Welt der Oper und des Tanzes auf andere Weise zu entdecken? Eine Schnitzeljagd mit Rätseln und einer schönen Überraschung auf der Bühne…

Italiano :

Perché non lasciarsi alle spalle il cuscino e scoprire il mondo dell’opera e della danza in un modo completamente nuovo? Un gioco di indizi e indovinelli, con una sorpresa sul palco…

Espanol :

¿Por qué no deja atrás su cojín y descubre el mundo de la ópera y la danza de una forma totalmente nueva? Un juego de pistas y acertijos, con una sorpresa en el escenario…

