Opéra Les noces de Figaro Colmar

Opéra Les noces de Figaro

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Mozart déploie ici avec un plaisir évident toute sa virtuosité et sa verve expressive au fil d’une succession d’airs et d’ensembles magistraux, parmi les plus populaires du répertoire.

Adapté de la subversive comédie Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, ce premier opus de la légendaire collaboration entre Mozart et le librettiste Lorenzo Da Ponte conserve l’esprit irrévérencieux de son modèle, tout en mettant davantage l’accent sur la ruse, l’humour et l’émotion pour critiquer les privilèges et les travers d’une classe dominante décomplexée. Mozart y déploie avec un plaisir évident toute sa virtuosité et sa verve expressive au fil d’une succession d’airs et d’ensembles magistraux, parmi les plus populaires du répertoire. Confié à la cheffe allemande Corinna Niemeyer et à la metteuse en scène britannique Mathilda du Tillieul McNicol, ce nouveau spectacle fait la part belle au talent, à l’énergie et à l’inventivité de la nouvelle génération.

En italien

Surtitrage en français et en allemand .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Here, Mozart displays all his virtuosity and expressive verve in a succession of masterly arias and ensembles, among the most popular in the repertoire.

