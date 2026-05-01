Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar
Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar samedi 23 mai 2026.
Colmar
Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains
12 place des Martyrs de la Résistance Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Exposition temporaire, visite commentée du parcours muséal, lancement de la nouvelle muséographie jeunesse 7/12 ans à la bougie, jeu de piste inter-musées (6-15ans)…
La bibliothèque fonctionne jusqu’à 22h dans ses services habituels au public, lectures, recherches et prêts/retours (salle de lecture), inscriptions et visites libres du parcours muséal et du bâtiment.
Les élèves du Lycée Camille Sée prêtent leurs voix aux manuscrits de musique médiévale présentés à la Bibliothèque des Dominicains.
En différents endroits de la bibliothèque, les solistes, ensembles et tutti se relayeront pour donner vie aux partitions vieilles de 700 à 800 ans.
De 17h à 18h .
12 place des Martyrs de la Résistance Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 48 18 bibliotheque@colmar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Temporary exhibition, guided tour of the museum, launch of the new children’s museum: 7/12 years old by candlelight, inter-museum treasure hunt (6-15 years old)…
L’événement Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Marché terroir Autour du marché couvert Colmar 21 mai 2026
- Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar 21 mai 2026
- Spectacle Danser Mozart au XXIe siècle Colmar 22 mai 2026
- Festival Musiques Métisses Festival de musiques du monde Colmar 22 mai 2026
- PHILIPPE CAVERIVIERE – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar 23 mai 2026