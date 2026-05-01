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Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar

Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar samedi 23 mai 2026.

Adresse : 12 place des Martyrs de la Résistance

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Colmar

Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains

12 place des Martyrs de la Résistance Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Exposition temporaire, visite commentée du parcours muséal, lancement de la nouvelle muséographie jeunesse 7/12 ans à la bougie, jeu de piste inter-musées (6-15ans)…
La bibliothèque fonctionne jusqu’à 22h dans ses services habituels au public, lectures, recherches et prêts/retours (salle de lecture), inscriptions et visites libres du parcours muséal et du bâtiment.

Les élèves du Lycée Camille Sée prêtent leurs voix aux manuscrits de musique médiévale présentés à la Bibliothèque des Dominicains.
En différents endroits de la bibliothèque, les solistes, ensembles et tutti se relayeront pour donner vie aux partitions vieilles de 700 à 800 ans.
De 17h à 18h   .

12 place des Martyrs de la Résistance Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 48 18  bibliotheque@colmar.fr

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English :

Temporary exhibition, guided tour of the museum, launch of the new children’s museum: 7/12 years old by candlelight, inter-museum treasure hunt (6-15 years old)…

L’événement Nuit européenne des musées bibliothèque des Dominicains Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar

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