Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales Colmar
Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales Colmar samedi 23 mai 2026.
Colmar
Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales
Rue Rundenwadelweg Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le visiteur découvre le monde de la machinerie , témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être belle .
Le visiteur découvre le monde de la machinerie , témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être belle . 0 .
Rue Rundenwadelweg Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 60 07 n.perrret@vialis.tm.fr
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English :
The visitor discovers the world of machinery , witness to the know-how of men, the history of their work, their roots … and he sees that technology can be beautiful .
L’événement Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar
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