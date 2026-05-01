Colmar

Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales

Rue Rundenwadelweg Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le visiteur découvre le monde de la machinerie , témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être belle .

Le visiteur découvre le monde de la machinerie , témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être belle . 0 .

Rue Rundenwadelweg Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 60 07 n.perrret@vialis.tm.fr

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English :

The visitor discovers the world of machinery , witness to the know-how of men, the history of their work, their roots … and he sees that technology can be beautiful .

L’événement Nuit européenne des musées au musée des Usines municipales Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar