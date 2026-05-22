Soirée folklorique alsacienne Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg Colmar
Soirée folklorique alsacienne Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg Colmar mardi 9 juin 2026.
Colmar
Soirée folklorique alsacienne Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09 21:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations hautes en couleurs ! Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Find the friendly atmosphere of a Colmar folkloric animation!
L’événement Soirée folklorique alsacienne Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg Colmar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Colmar
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