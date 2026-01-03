Concert de la musique Espérance Colmar

Concert de la musique Espérance

28 rue Sandherr Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

La société de musique Espérance vous propose un superbe concert au profit du diaconat de Colmar.

28 rue Sandherr Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est musique.esperance@gmail.com

The Espérance music society presents a superb concert in aid of the Colmar diaconate.

