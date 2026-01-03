Concert de la musique Espérance Colmar
28 rue Sandherr Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-04-24
La société de musique Espérance vous propose un superbe concert au profit du diaconat de Colmar.
English :
The Espérance music society presents a superb concert in aid of the Colmar diaconate.
L’événement Concert de la musique Espérance Colmar a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Colmar