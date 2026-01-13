Dîner signature au cirque Arlette Gruss

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Après le succès de son édition anniversaire, le cirque Arlette Gruss revient à Colmar avec un événement exclusif un dîner-spectacle haut de gamme dans une ambiance unique. Pour cette nouvelle édition, le chef étoilé Julien Binz signe un menu gastronomique imaginé spécialement pour l’occasion.

Cette soirée vous invite à une immersion totale dans un univers de fête et de délices. Installé autour de la piste, dégustez un repas élaboré par l’un des chefs les plus renommés de la région, avant de vous laisser émerveiller par le spectacle poétique proposé par le cirque Arlette Gruss.

Autour de la piste, découvrez notre nouvelle création Parenthèse ! avec humour, acrobatie, chevaux, numéros aériens et le retour du globe des motos !

Et pour conclure cette soirée hors du commun une piste de danse prend vie sous le chapiteau, animée par un DJ. L’ambiance festive prolonge la magie du dîner-spectacle, dans une atmosphère chaleureuse et élégante.

Ne manquez pas cette soirée exclusive qui marie l’excellence culinaire et la féerie du cirque.

Réservez dès maintenant pour être sûr de participer à cet événement exceptionnel en Alsace !

Infos & Réservations www.cirque-gruss.com .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 812 10 64 06 billetterie@cirque-gruss.com

L’événement Dîner signature au cirque Arlette Gruss Colmar a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Colmar