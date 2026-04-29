Marché terroir Place Saint Joseph Colmar
Marché terroir Place Saint Joseph Colmar samedi 2 mai 2026.
Colmar
Marché terroir Place Saint Joseph
Place Saint Joseph Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-02 07:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires…
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires… Ce marché est devenu le rendez-vous hebdomadaire incontournable de la Place Saint-Joseph. .
Place Saint Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr
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English :
Friendly atmosphere, a mix of local products, textiles and accessories…
L’événement Marché terroir Place Saint Joseph Colmar a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Colmar
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