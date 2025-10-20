Cirque Le Bruit des pierres Colmar

Cirque Le Bruit des pierres

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 18:50:00

Date(s) :

2026-05-06

Telle l’épée de Damoclès, l’image des pierres suspendues par des fils symbolise un instant de suspension face à la menace imminente d’un effondrement. À l’intérieur de cet instant, nous écoutons les histoires que les pierres, fondements de la terre, témoins si anciens de notre société, ont à raconter. Résister, peser, tomber, durer, rouler, consteller, s’effriter…

Cailloux, roches et cristaux deviennent des partenaires, des agrès de cirque et de suspension, des craies pour souligner le geste et l’espace, des cristaux comestibles qui crissent et nourrissent, des pierres percussives qui remplissent l’espace sonore… .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Like the sword of Damocles, the image of stones suspended by wires symbolizes a moment of suspension in the face of the imminent threat of collapse.

German :

Wie das Schwert von Damokles symbolisiert das Bild der an Fäden aufgehängten Steine einen Moment des Schwebens angesichts der unmittelbaren Bedrohung eines Einsturzes.

Italiano :

Come la spada di Damocle, l’immagine delle pietre sospese da fili simboleggia un momento di sospensione di fronte all’imminente minaccia di crollo.

Espanol :

Como la espada de Damocles, la imagen de las piedras suspendidas por cables simboliza un momento de suspensión ante la amenaza inminente de derrumbe.

