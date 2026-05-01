Colmar

Visite guidée Colmar se révèle la nuit

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 22:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-17 2026-10-24

A la tombée de la nuit, laissez-vous charmer par la visite nocturne de la ville.

Son riche patrimoine se révèle plus intime et voit ses contours redessinés sous des subtiles lumières.

Visite assurée en français places limitées. .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Visite guidée Colmar se révèle la nuit Colmar a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Colmar