Rock’in Colmar #3 Colmar

Colmar

Rock’in Colmar #3

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12

Amateurs de rock, préparez vous pour la 3ème soirée caritative de concerts de rock toujours 100% locaux, avec cette année 6 groupes sur scène !

Amateurs de rock, préparez vous pour la 3ème soirée caritative de concerts de rock toujours 100% locaux, avec cette année 6 groupes sur scène !

Cette édition soutient deux associations 7 Sommets contre la maladie et Association Amitié Assistance.

Les groupes qui vont animer votre soirée

ELECTRIC SUGAR

Formé en 2022, Electric Sugar est un groupe de rock alternatif qui se nourrit de contrastes l’alliance d’une énergie brute et d’une noirceur envoûtante. Porté par la voix magnétique d’Élodie, porté par le jeu de guitare incisif de Phil B, ancré par la basse pulsante de Théo et la batterie dynamique de Phil M, ce quatuor propose des compositions originales aussi immersives qu’explosives.

Rock alternatif incisif.



HOPLA GUYS

Hopla Guys c’est une manière de vivre l’Alsace d’une façon cool, déjantée mais surtout décomplexée ! Mélangeant le français et l’alsacien dans des textes engagés comme plus légers, ce groupe va vous faire danser comme jamais. Leur style ? Pop-rock, funk et reggae. Elsassisch is the new chic !

Adrien Geschickt à la basse, et au travail de composition et d’arrangement, Jean Bernhardt à la batterie, aux synthés et à la bidouille informatique, Benjamin Ludwig au chant et au phrasé “frengelsassisch”.Des sonorités pop-rock métissées, aux accents américain, créole, slave et surtout… alsacien !



YELLOW PILL

Yellow Pill, c’est la collision électrisante entre la voix envoûtante de Julie (chant, claviers) et les guitares abrasives de David.Depuis 2021, leur énergie scénique fédère un public grandissant en France et en Europe.Rejoints par Adam (basse), Didier (batterie) et Coralie (claviers/chœurs) le groupe livre une expérience live saisissante, cinématographique et viscérale. Un son organique pour une authenticité rare.Un son organique pour une authenticité rare. Références PJ Harvey, Massive Attack, Black Rebel Motorcycle Club, Portishead.

HORNY FLOWER

Horny Flower, c’est quatre amis, qui se sont tous rencontrés à des moments aléatoires de leurs vie. Mais des rencontres marquantes centrées sur leurs passions communes de la musique. Influencés par des genres très nombreux, allant du blues au punk, passant par la funk, le grunge, le hip-hop, c’est un concentré de style qui ressort dans des compositions garage rock, rock alternatif. C’est à travers cette amitié que le groupe s’est monté dans la bonne humeur et l’envie avant tout de jouer sur scène, avec une énergie vivante, un son puissant, bruyant, noisy, d’un garage sur une scène



DU GOUDRON ET DES PLUMES

Originaire de Strasbourg, Du Goudron & Des Plumes est un quatuor de stoner rock qui trace sa route entre western poussiéreux et atmosphère des grands espaces.Dans un paysage rock largement dominé par l’anglais, le groupe fait le choix assumé d’un stoner majoritairement chanté en français, porté par une écriture narrative et des riffs massifs.

Influencés par l’énergie de Queen Of The Stone Age et Rival Sons, le quatuor déploie sur scène un son brut et puissant, où guitares épaisses et tension électrique servent des histoires d’amants perdus, de voyageurs solitaires et de bandits de grand chemin.

DREAM PARADISE

I have a Dream… a Dream of Paradise… Dream Paradise Dream Paradise c’est l’énergie brute du rock comme on en rêve au lycée. C’est une bande de potes qui se retrouve après une éternité de silence. Si les reprises célèbrent nos racines, composer c’est construire en rêve le vaisseau qui t’emmènera au paradis. C’est deux forces qui montent du premier au dernier morceau.Dream Paradise n’existe pas dans le monde virtuel. Aucun réseau social, aucune musique en ligne, aucune publicité. Chaque concert doit rester une surprise. Ton expérience est un moment unique, le rêve ne se vit que sur place, le paradis t’attend.Rock/Hard Rock |m|/

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19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 35 57 23 16 alex.ohl@hotmail.fr

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English :

Rock fans, get ready for the 3rd charity evening of 100% local rock concerts, with 6 bands on stage this year!

L’événement Rock’in Colmar #3 Colmar a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de Colmar