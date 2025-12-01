Electro Sound Festival Colmar
Electro Sound Festival Colmar samedi 13 juin 2026.
Electro Sound Festival
Avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
L’événement électro de l’été colmarien !
Avec son théâtre de plein air de 10 000 places, ce festival dédié à la musique électronique propose une programmation au top niveau ! (Programme 2026 à venir) .
Avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 4 56 14 71 71 info@leperiscope.com
English :
Colmar’s summer electro event!
L’événement Electro Sound Festival Colmar a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de Colmar