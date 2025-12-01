Electro Sound Festival

Avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’événement électro de l’été colmarien !

Avec son théâtre de plein air de 10 000 places, ce festival dédié à la musique électronique propose une programmation au top niveau ! (Programme 2026 à venir) .

Avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 4 56 14 71 71 info@leperiscope.com

English :

Colmar’s summer electro event!

L’événement Electro Sound Festival Colmar a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de Colmar