Vélo tour à Colmar Colmar
Vélo tour à Colmar Colmar dimanche 14 juin 2026.
Vélo tour à Colmar
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Découvrez une ville autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales…
UNE BALADE À VÉLO INSOLITE, OÙ LE SEUL MOT D’ORDRE EST LE SOURIRE !
Vous avez déjà roulé dans un musée ? Traversé un hôtel à vélo ? Pédalé dans un stade de foot ? Dans une ambiance conviviale, découvrez une ville autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales…
Vélotour est accessible à tous, si vous souhaitez vous amuser entre amis, en famille ou avec vos collègues ! .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est velotour@velotour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a city in a different way by cycling through historic monuments, sports arenas, administrative buildings, factories, music scenes?
L’événement Vélo tour à Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de Colmar