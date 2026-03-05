Vélo tour à Colmar

Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Découvrez une ville autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales…

UNE BALADE À VÉLO INSOLITE, OÙ LE SEUL MOT D’ORDRE EST LE SOURIRE !

Vous avez déjà roulé dans un musée ? Traversé un hôtel à vélo ? Pédalé dans un stade de foot ? Dans une ambiance conviviale, découvrez une ville autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales…

Vélotour est accessible à tous, si vous souhaitez vous amuser entre amis, en famille ou avec vos collègues ! .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est velotour@velotour.fr

English :

Discover a city in a different way by cycling through historic monuments, sports arenas, administrative buildings, factories, music scenes?

