Festival International de Colmar Étonnant Duo Gambelin ! Lucile Boulanger & Christian Elin Colmar

Festival International de Colmar Étonnant Duo Gambelin ! Lucile Boulanger & Christian Elin

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Né il y a une dizaine d’années, l’étonnant Duo Gambelin réunit deux instruments la viole de gambe et la clarinette basse qui ne se seraient jamais rencontrés sans ce désir de mêler musique ancienne, jazz et création contemporaine !

Le Duo Gambelin c’est 2 artistes exceptionnels Lucile Boulanger, remarquable violiste, Victoire de la Musique classique 2025, catégorie Soliste instrumental et Christian Elin, clarinettiste et compositeur, qui collabore avec les meilleurs orchestres européens tels le Berliner ou les orchestres philharmoniques de Munich ou de Stuttgart.

Des œuvres de Monteverdi et Diego Ortiz à celles de Avner Dorman et Christian Elin lui-même, ce duo inédit nous propose un voyage entre ces univers musicaux, où la musique renaissance et baroque rencontrent le jazz et la modernité. Une immersion dans un univers sonore qui défie toute description stylistique, un univers qui transcende les frontières.

Quand la musique ancienne rencontre le jazz et modernité, ce sont alors quatre siècles de musiques qui fusionnent, portés par les sonorités de deux instruments ne s’étant jamais rencontrés à l’époque baroque: la clarinette basse et la viole de gambe.

Lucile Boulanger et Christian Elin ne s’arrêtent pas à une juxtaposition de ces styles. Lorsqu’ils se rencontrent, quelque chose de complètement nouveau se dégage de leur musique: un concert comme une aspiration, une immersion dans un monde sonore qui n’existait pas encore.

Les compositions de Christian Elin, spécialement écrites pour ce duo, créent un pont parfait en reprenant toutes les similitudes étonnantes de la pratique musicale de la musique baroque et du jazz: modèles harmoniques, liberté d’improvisation, swing et inégalités rythmiques.

Vous entendrez en premières françaises les compositions de Guido Umberto Sacco et d’Avner Dorman.

Programme

Diego Ortiz: Recercada seconda sobre el “Passamezzo antico” (arr. Christian Elin)

Christian Elin: La Chiesetta (2015)

Monsieur de Sainte-Colombe: Les couplets

Guido Umberto Sacco: I Colori di un altrove (2022)

Christian Elin: prelude and hymn (2008)

Claudio Monteverdi: Sinfonia, extrait de L’Orfeo

Christian Elin: L’incantesimo del profumo di legno (2017/2025)

Avner Dorman: Rhapsody on diwan Songs (2023) .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Étonnant Duo Gambelin ! Lucile Boulanger & Christian Elin Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar