Festival International de Colmar Akilone, quatuor au féminin

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Quatuor Akilone composé de quatre musicienne exceptionnelles est une jeune pousse particulièrement prometteuse et fait partie des quatuors émergents à ne manquer sous aucune prétexte cet été à Colmar.

Ce sont deux œuvres contrastées que les quatre musiciennes du Quatuor Akilone ont choisi de mettre en regard le célèbre Quatuor “Les Harpes” de Beethoven et le trop rare Quatuor en mi bémol majeur H. 277 de Fanny Mendelssohn, où se révèle une personnalité aussi affirmée que singulière. Longtemps restée dans l’ombre de son frère, Fanny y déploie une énergie et une liberté de ton qui dialoguent avec Beethoven dans une conversation pleine de vie, de contrastes et de sensibilité.

Une mise en regard en forme de conversation pleine de vie et de sensibilité.

Programme

Ludwig van Beethoven: Quatuor n°10 en mi bémol majeur dit “Les harpes”, op. 74

Fanny Mendelssohn: Quatuor en mi bémol majeur (H. 277) .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Festival International de Colmar Akilone, quatuor au féminin Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar