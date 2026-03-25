Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Anchi Mai Colmar
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Anchi Mai Colmar jeudi 9 juillet 2026.
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Anchi Mai
29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 12:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Pianiste taïwanaise basée à Paris et formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris auprès de Frank Braley, Anchi Mai mène une carrière internationale entre récitals, concerts avec orchestre et musique de chambre.
Récompensée dans de nombreux concours internationaux, elle se distingue par un jeu expressif et une grande profondeur musicale.
Ce concert met en regard la Première Sonate de Scriabine, cri de révolte face au destin, et la Sonate en si mineur de Liszt, fresque monumentale portée par une intense quête spirituelle. En dialogue, ces deux œuvres tracent un chemin de l’ombre vers la lumière, entre drame et élévation.
Piano Anchi Mai
Programme
Alexandre Scriabine: Sonate n°1 en fa mineur, op.6
Franz Liszt: Sonate en si mineur, S.178 .
29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Anchi Mai Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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