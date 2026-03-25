Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li Colmar
Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li Colmar vendredi 10 juillet 2026.
Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li
29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 12:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La fondation Gautier Capuçon présente Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li !
Réunis pour la première fois à Colmar, Sofie Leifer, Shicong Li et Adrian Herpe composent un trio à l’énergie singulière, porté par trois parcours individuels déjà remarqués sur la scène internationale.
Le concert s’ouvre avec le Trio élégiaque n°1 de Rachmaninov, où se révèlent la sonorité profonde de Shicong Li et la musicalité lumineuse de Sofie Leifer.
Les Visions fugitives de Mozart de Silvestrov installent ensuite une atmosphère suspendue, avant que le Trio n°1, opus 8 de Brahms ne vienne clore le concert, magnifié par le jeu d’Adrian Herpe, particulièrement proche de ce répertoire.
Un programme intense et poétique, où le romantisme rencontre une modernité pleine de finesse.
Violon Sofie Leifer
Violoncelle Shicong Li
Piano Adrian Herpe
Programme
Serge Rachmaninov, Trio élégiaque N 1 en sol mineur (14’)
Valentin Silvestrov, Visions fugitives de Mozart (11’)
Johannes Brahms,Trio N 1 Op. 8 (32’) .
29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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