Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li

29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 12:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La fondation Gautier Capuçon présente Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li !

Réunis pour la première fois à Colmar, Sofie Leifer, Shicong Li et Adrian Herpe composent un trio à l’énergie singulière, porté par trois parcours individuels déjà remarqués sur la scène internationale.

Le concert s’ouvre avec le Trio élégiaque n°1 de Rachmaninov, où se révèlent la sonorité profonde de Shicong Li et la musicalité lumineuse de Sofie Leifer.

Les Visions fugitives de Mozart de Silvestrov installent ensuite une atmosphère suspendue, avant que le Trio n°1, opus 8 de Brahms ne vienne clore le concert, magnifié par le jeu d’Adrian Herpe, particulièrement proche de ce répertoire.

Un programme intense et poétique, où le romantisme rencontre une modernité pleine de finesse.

Violon Sofie Leifer

Violoncelle Shicong Li

Piano Adrian Herpe

Programme

Serge Rachmaninov, Trio élégiaque N 1 en sol mineur (14’)

Valentin Silvestrov, Visions fugitives de Mozart (11’)

Johannes Brahms,Trio N 1 Op. 8 (32’) .

29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Festival International de Colmar Adrian Herpe, Sofie Leifer et Shicong Li Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar