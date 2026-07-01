Informations pratiques

Colmar

Foire d’été Fête Foraine

Place Scheurer Kestner Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-08-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-26

Attractions en tout genre, stands sucrés et salés au rendez-vous de cette foire d’été.

La fête accueille de nombreux manèges et stands forains, pour petits et grands. Alors préparez-vous à faire des manèges à sensations, jeux pour les enfants, machines à sous, pêche aux canards, tir à la carabine et pleins d’autres encore. Sans oublier les stands de confiseries où vous pourrez admirer la fabrication des guimauves ou encore de barbe à papa. De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis. .

Place Scheurer Kestner Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

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English :

All kinds of attractions, as well as sweet and savory food stands, await visitors at this summer fair.

L’événement Foire d’été Fête Foraine Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar