Foire d’été Fête Foraine Colmar
dimanche 26 juillet 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Foire d’été Fête Foraine
Place Scheurer Kestner Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-08-17 23:59:00
Date(s) :
2026-07-26
Attractions en tout genre, stands sucrés et salés au rendez-vous de cette foire d’été.
La fête accueille de nombreux manèges et stands forains, pour petits et grands. Alors préparez-vous à faire des manèges à sensations, jeux pour les enfants, machines à sous, pêche aux canards, tir à la carabine et pleins d’autres encore. Sans oublier les stands de confiseries où vous pourrez admirer la fabrication des guimauves ou encore de barbe à papa. De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis. .
Place Scheurer Kestner Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68
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English :
All kinds of attractions, as well as sweet and savory food stands, await visitors at this summer fair.
L’événement Foire d’été Fête Foraine Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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