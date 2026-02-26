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Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar

Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Ancienne Douane

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : 2026-07-23T10:00:00

Fin : 2026-08-01T23:59:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0

Colmar

Mini foire aux vins Domaine Schoffit

Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !
Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. 0  .

Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 41 14  domaine.schoffit@free.fr

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English :

Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!

L’événement Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Colmar

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