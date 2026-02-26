Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar
Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar jeudi 23 juillet 2026.
Colmar
Mini foire aux vins Domaine Schoffit
Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !
Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. 0 .
Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 41 14 domaine.schoffit@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!
L’événement Mini foire aux vins Domaine Schoffit Colmar a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Cave de Printemps Domaine viticole de la ville de Colmar Colmar 11 avril 2026
- IOTUNN IN VAIN NEPHYLIM – SALLE LE GRILLEN Colmar 15 avril 2026
- Jouons à l’Opéra Colmar 21 avril 2026
- CIRQUE ARLETTE GRUSS – COLMAR CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Colmar 23 avril 2026
- Cirque Arlette Gruss Colmar 23 avril 2026