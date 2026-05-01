Colmar

Exposition POP, l’art en mouvement

4 rue Rapp Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’École d’arts plastiques de la Ville de Colmar organise comme chaque année sa traditionnelle exposition de fin d’année, intitulée POP, l’art en mouvement .

Comme chaque année, l’École d’arts plastiques de la Ville de Colmar (EAP) organise sa traditionnelle exposition de fin d’année, intitulée POP, l’art en mouvement .

2026 est une année particulière pour l’EAP de la Ville de Colmar, après 50 ans d’existence de ce service municipal.

Après POURSUITE en 2025, le choix du thème pédagogique fédérateur s’est porté cette année sur la notion de MOUVEMENT , avec une très large ouverture des possibles plastiques comprise dans le concept de mouvement.

POP accompagne le titre de cette exposition parce que

POP c’est une idée de soudaineté,

d’éclatement et d’énergie libérée ;

POP c’est le déploiement dans l’espace ;

POP c’est festif et ludique ;

POP c’est la surprise !

L’exposition de l’EAP, point d’orgue de l’année pédagogique, est le témoin de la qualité du travail pédagogique mis en place depuis 1975. Cette exposition a pour objectif principal, la mise à l’honneur des travaux de fin d’année de l’ensemble des élèves inscrits à l’École d’arts plastiques de la Ville de Colmar.

Elle se propose de partager leur plaisir à découvrir, à faire et à expérimenter, en un mot, à se surpasser. 0 .

4 rue Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 67 59 artsplastiques@colmar.fr

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English :

Every year, the Colmar School of Visual Arts organizes its traditional end-of-year exhibition, entitled POP, l?art en mouvement .

L’événement Exposition POP, l’art en mouvement Colmar a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Colmar