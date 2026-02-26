Colmar

Mini foire aux vins Domaine viticole de Colmar

Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :

2026-08-02

Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique de la place de l’Ancienne Douane.

Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. 0 .

Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 87 contact@domaineviticolecolmar.fr

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English :

Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of Place de l’Ancienne Douane.

L’événement Mini foire aux vins Domaine viticole de Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Colmar