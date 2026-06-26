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Soirée folklorique alsacienne Colmar

Soirée folklorique alsacienne Colmar mardi 4 août 2026.

Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0

Colmar

Soirée folklorique alsacienne

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 21:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Profitez de l’atmosphère conviviale d’un événement folklorique à Colmar avec les groupes Grégoria et Vogésia !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0  .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Enjoy the friendly atmosphere of a folk event in Colmar with the groups Grégoria and Vogésia!

L’événement Soirée folklorique alsacienne Colmar a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Colmar

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