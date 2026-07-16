Informations pratiques

Colmar

Colmar Jazz Festival

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-21 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-21

Le Colmar Jazz Festival est l’événement musical de la fin de l’été à ne pas manquer !

Concerts, masterclass, spectacles, projections de films, conférences ; les lieux culturels colmariens se teinteront d’une couleur jazz pendant les deux semaines de festivités.

Le Colmar Jazz Festival est l’événement musical de la fin de l’été à ne pas manquer !

Trente ans… le bel âge ! Trente ans que Colmar vibre autour de cette musique plus que centenaire bien vivante et qui ne cesse de se renouveler. L’édition 2026 célèbrera trois décennies de découvertes et de rencontres autour du jazz et de ses nombreuses expressions.

Du jazz manouche au blues, en passant par des esthétiques audacieuses, elle réunit des figures de la scène internationale China Moses, fille de Dee Dee Bridgewater, Anne Paceo ou 20SYL tout en laissant une place aux talents émergents de la scène montante.

Concerts, masterclasses, spectacles, projection de film, conférences, soirée d’improvisation des formes traditionnelles aux propositions les plus innovantes, les lieux culturels colmariens se teinteront d’une couleur jazz pendant cette

semaine de festivités.

Retrouvez le programme sur www.colmar.fr/jazz. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

The Colmar Jazz Festival is the must-see musical event of late summer!

Concerts, masterclasses, performances, film screenings, and lectures—Colmar’s cultural venues will take on a jazzy vibe during the two weeks of festivities.

L’événement Colmar Jazz Festival Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar