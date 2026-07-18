Colmar Jazz Festival Rhythm Hand Blues Colmar
mardi 22 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Colmar Jazz Festival Rhythm Hand Blues
13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Ce spectacle réunit un trio de musiciens, une chanteuse et une chansigneuse qui donne au blues une dimension visuelle.
Ce spectacle réunit un trio de musiciens, une chanteuse et une chansigneuse qui donne au blues une dimension visuelle. Ensemble, ils narrent la force, la fragilité et les engagements des femmes pour leur autonomie dans la société à travers des chansons interprétées par des chanteuses incontournables et des compositions originales d’Emilie Hedou. Des histoires intimes, universelles, qui touchent chaque personne. Sur scène, la voix, les instruments et le chansigne** se complètent. Le spectacle devient un espace de rencontre où la diversité est célébrée. Invitation à écouter autrement et à ressentir ce que la musique peut créer lorsqu’elle devient une langue partagée par tous. Un blues qui rassemble. Un blues qui donne de la place, qui donne de la force, et qui donne envie de se tenir debout.
**Zoom sur le chansigne. C’est une discipline artistique qui consiste en une interprétation poétique d’un texte littéraire, d’une chanson… en langue des signes. De par sa dimension visuelle, le chansigne s’adresse à tous et permet de décupler les significations de la musique. .
13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr
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English :
This show features a trio of musicians, a singer, and a singer-dancer who brings a visual dimension to the blues.
L’événement Colmar Jazz Festival Rhythm Hand Blues Colmar a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme de Colmar
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