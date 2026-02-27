Colo été 2026 comédie musicale rue de l’Espace Rhône, La Bruyère Brégnier-Cordon

Colo été 2026 comédie musicale

rue de l’Espace Rhône, La Bruyère La maison des isles Brégnier-Cordon Ain

Tarif : 556 – 556 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-26

Colo d’été sur le thème comédie musicale à la maison des isles . Danseurs, chanteurs ou comédiens tous les talents seront à l’honneur dans ce séjour !

English :

Musical-themed summer camp at the Maison des Isles . Whether you’re a dancer, singer or actor, this summer camp will showcase all your talents!

