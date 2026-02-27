Colo été 2026 comédie musicale rue de l’Espace Rhône, La Bruyère Brégnier-Cordon
Colo été 2026 comédie musicale rue de l’Espace Rhône, La Bruyère Brégnier-Cordon dimanche 26 juillet 2026.
Colo été 2026 comédie musicale
rue de l’Espace Rhône, La Bruyère La maison des isles Brégnier-Cordon Ain
Tarif : 556 – 556 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-26
Colo d’été sur le thème comédie musicale à la maison des isles . Danseurs, chanteurs ou comédiens tous les talents seront à l’honneur dans ce séjour !
.
rue de l’Espace Rhône, La Bruyère La maison des isles Brégnier-Cordon 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 23 80 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical-themed summer camp at the Maison des Isles . Whether you’re a dancer, singer or actor, this summer camp will showcase all your talents!
L’événement Colo été 2026 comédie musicale Brégnier-Cordon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier