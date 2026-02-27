Colo’ été 2026 découverte de la préhistoire rue de l’Espace Rhône, La Bruyère Brégnier-Cordon
rue de l’Espace Rhône, La Bruyère La maison des isles Brégnier-Cordon Ain
Tarif : 500 – 500 – EUR
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-11
2026-07-05
Colo d’été sur le thème découverte de la préhistoire à la maison des isles .
rue de l’Espace Rhône, La Bruyère La maison des isles Brégnier-Cordon 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 23 80 26
English :
Summer camp on the theme of discovering prehistory at the Maison des Isles .
L’événement Colo’ été 2026 découverte de la préhistoire Brégnier-Cordon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier