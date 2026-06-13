Lorleau

Colonie de vacances équitation Normandie

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-26

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-26

Tu as entre 10 et 17 ans, Galop 2 à 7, éclate toi en séjour en Gîte rural au coeur de la forêt Domaniale de Lyons la Forêt et au sein du Centre Equestre le Domaine de Lorleau participe aux nombreuses activités équestres, loisirs créatifs et soirée à thème.

Monitrices diplômées et médaillées, animateurs expérimentés encadreront les activités.

Places limitées 665€ les 7 jours comprenant hébergement, équitation, restauration et animations.

Infos et inscriptions Domaine de Lorleau .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22 veronique.desseille@orange.fr

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English : Colonie de vacances équitation Normandie

L’événement Colonie de vacances équitation Normandie Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle