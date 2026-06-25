Informations pratiques

Hirsingue

Color fun

24 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue sportive. ! Inscription sur le portail famille (Établissement Jeunesse). https://ccs.portail-familles.app/

L’équipe d’animation du Service Jeunesse vous invite à terminer l’été dans une ambiance festive et conviviale lors d’un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Parents et adolescents pourront relever ensemble de nombreux défis mêlant amusement, sport et jeux pour des moments inoubliables.

À partir de 19h, place à la convivialité autour d’un buffet participatif chacun est invité à apporter une spécialité ou une gourmandise à partager.

Pour conclure cette belle journée en couleurs, petits et grands se retrouveront pour le traditionnel lancer de poudres colorées, un moment festif à ne pas manquer ! .

24 rue de l’ill Hirsingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 59 73 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Bring a bottle of water and workout clothes. ! Register on the family portal (Jeunesse school). https://ccs.portail-familles.app/

L’événement Color fun Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau