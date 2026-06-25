Sports de combat Hirsingue
mercredi 19 août 2026 · Hirsingue
Informations pratiques
Hirsingue
Sports de combat
24 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/
Etablissement JEUNESSE
Dans une ambiance conviviale et sécurisée, initie-toi aux techniques de base des sports de combat. Apprends à te déplacer, à développer ta coordination et à maîtriser tes mouvements grâce à des ateliers ludiques et des défis adaptés à tous.
Une après-midi placée sous le signe du respect, du dépassement de soi et de l’amusement. Prêt à relever le défi ? Qui sait, le prochain champion pourrait bien être toi… attention, Teddy Riner a de la concurrence ! .
24 rue de l’ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
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English :
Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/
JEUNESSE School
L’événement Sports de combat Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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