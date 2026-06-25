Informations pratiques

Hirsingue

Sports de combat

24 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/

Etablissement JEUNESSE

Dans une ambiance conviviale et sécurisée, initie-toi aux techniques de base des sports de combat. Apprends à te déplacer, à développer ta coordination et à maîtriser tes mouvements grâce à des ateliers ludiques et des défis adaptés à tous.

Une après-midi placée sous le signe du respect, du dépassement de soi et de l’amusement. Prêt à relever le défi ? Qui sait, le prochain champion pourrait bien être toi… attention, Teddy Riner a de la concurrence ! .

24 rue de l’ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/

JEUNESSE School

L’événement Sports de combat Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau