Informations pratiques

Hirsingue

Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans

rue de Ferrette Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Apprenez à vos enfants à observer les petites bêtes de la nature et à ne plus en avoir peur. Inscription obligatoire

Certaines petites bêtes nous effrayent, d’autre nous attirent. Apprenez avec vos enfants à observer de plus près ces animaux à la vie fascinante, au formes et couleurs étonnantes, et transformez vos appréhensions en curiosité.

Inscription obligatoire. À partir de 5 ans.

Rendez-vous au parking du Bahnholz à Hirsingue, rue de Ferrette.

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rue de Ferrette Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Teach your children to observe the little creatures of nature and to stop being afraid of them. Registration required

L’événement Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans Hirsingue a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau