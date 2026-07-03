Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans Hirsingue
lundi 24 août 2026 · Hirsingue
Informations pratiques
Hirsingue
Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans
rue de Ferrette Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Apprenez à vos enfants à observer les petites bêtes de la nature et à ne plus en avoir peur. Inscription obligatoire
Certaines petites bêtes nous effrayent, d’autre nous attirent. Apprenez avec vos enfants à observer de plus près ces animaux à la vie fascinante, au formes et couleurs étonnantes, et transformez vos appréhensions en curiosité.
Inscription obligatoire. À partir de 5 ans.
Rendez-vous au parking du Bahnholz à Hirsingue, rue de Ferrette.
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rue de Ferrette Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Teach your children to observe the little creatures of nature and to stop being afraid of them. Registration required
L’événement Incroyables petites bêtes À partit de 5 ans Hirsingue a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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