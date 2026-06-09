Color Run 4ème édition Sablons sur Huisne
Color Run 4ème édition Sablons sur Huisne samedi 5 septembre 2026.
Sablons sur Huisne
Color Run 4ème édition
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
L’association Flash Perch’Team Run organise la 4ème édition de la Color Run de Sablons-sur-Huisne en partenariat avec Perche Actu Commerciale et avec le soutien de la commune de Sablons-sur-Huisne, l’AFC de Condé-sur-Huisne et le comité des fêtes de Condeau, au profit de Leucémie Espoir 61.
Pratique au départ du plan d’eau de la Ballastière, 7 km marche ou course.
Tarifs jusqu’au 05 août 17€ adultes, 11€ enfants jusqu’à 12 ans & à compter du 06 août adultes 25€ & enfants 20€.
Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/forum-de-loisirs-associatifs-de-sablons-sur-huisne-flash/evenements/color-run-2026-conde-sur-huisne ou flash_color_run@yahoo.com. .
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie flash_color_run@yahoo.com
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English : Color Run 4ème édition
L’événement Color Run 4ème édition Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
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