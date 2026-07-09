Soirée Drag Show et Bal masqué Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

samedi 31 octobre 2026 · Condé sur Huisne · Sablons sur Huisne

Informations pratiques

Sablons sur Huisne

Soirée Drag Show et Bal masqué

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le PapaPaillettes Cabaret présente une soirée Drag Show et bal masqué Spooktacular à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Du Drag, du chant, des frissons et des paillettes !

Réservation sur https://papapaillettes.fr/ .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10

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English : Soirée Drag Show et Bal masqué

L’événement Soirée Drag Show et Bal masqué Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CdC Coeur du Perche