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AGENDA · Sablons sur Huisne

Soirée Drag Show et Bal masqué Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

samedi 31 octobre 2026 · Condé sur Huisne · Sablons sur Huisne

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Condé sur Huisne
Adresse
578 La Ballastiere
Ville
61110 Sablons sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Sablons sur Huisne

Soirée Drag Show et Bal masqué

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Le PapaPaillettes Cabaret présente une soirée Drag Show et bal masqué Spooktacular à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Du Drag, du chant, des frissons et des paillettes !

Réservation sur https://papapaillettes.fr/   .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10 

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English : Soirée Drag Show et Bal masqué

L’événement Soirée Drag Show et Bal masqué Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CdC Coeur du Perche

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