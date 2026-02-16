Pièce de théâtre Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Pièce de théâtre Condé sur Huisne Sablons sur Huisne vendredi 23 octobre 2026.
Pièce de théâtre
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Pièce de théâtre jouée par une troupe de Paris à la salle Condé Confluence.
Les billetteries seront à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94. Organisé par la commune de Sablons-sur-Huisne. .
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 69 31 tourisme@coeurduperche.fr
English : Pièce de théâtre
