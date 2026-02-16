Pièce de théâtre

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

2026-10-23 20:30:00

2026-10-23

Pièce de théâtre jouée par une troupe de Paris à la salle Condé Confluence.

Les billetteries seront à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94. Organisé par la commune de Sablons-sur-Huisne. .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 69 31

