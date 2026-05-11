Concert SyrTia Festival Nomade du Perche Sablons sur Huisne
Concert SyrTia Festival Nomade du Perche Sablons sur Huisne samedi 13 juin 2026.
Sablons sur Huisne
Concert SyrTia Festival Nomade du Perche
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre du Festival Nomade du Perche Talharpa, voix, percussions… entre épopées des steppes et sagas nordiques.
Pratique en l’église, en partenariat avec la commune de Sablons-sur-Huisne. .
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
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English : Concert SyrTia Festival Nomade du Perche
L’événement Concert SyrTia Festival Nomade du Perche Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche
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