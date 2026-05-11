Sablons sur Huisne

Concert SyrTia Festival Nomade du Perche

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du Festival Nomade du Perche Talharpa, voix, percussions… entre épopées des steppes et sagas nordiques.

Pratique en l’église, en partenariat avec la commune de Sablons-sur-Huisne. .

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

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English : Concert SyrTia Festival Nomade du Perche

L’événement Concert SyrTia Festival Nomade du Perche Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche