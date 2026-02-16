Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Soirée Cabaret Drag Show
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Barbapaillettes Cabaret présente des soirées cabaret Drag Show à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne.
Du Drag, du chant, de la magie, du rire, des paillettes et plus encore !
Un nouveau show à chaque date !
Accueil à partir de 18h30. Service à table à 20 heures. Début du Show à 21h.
Réservation sur https://barbapaillettes.fr/ .
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10
