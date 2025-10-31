Festival Le Printemps des SuPercheries Sablons sur Huisne

Festival Le Printemps des SuPercheries

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : Mardi Mardi 2026-06-09

fin : 2026-06-11

Créé en 2025 dans le souffle du festival d’été Les SuPercheries, l’Escadron Volant de la Reine renouvelle le Printemps des SuPercheries en 2026.

Forum Baroque ! Musique ancienne et métiers d’arts à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne

– Mardi 9 juin journée de présentation réservée aux scolaires

– Mercredi 10 juin matinée réservée aux publics empêchés, après-midi ouverte à tous les publics.

Jeudi 11 juin 19h Concert tout public Bach to the Jazz , concert partagé avec le festival de jazz L’Oreille du Perche dirigé par Claude Tchamitchian Pratique à la Maison du Parc du Perche à Nocé, gratuit.

Tout le programme du Printemps des SuPercheries sur https://escadronvolant.com/ .

