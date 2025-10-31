Festival Le Printemps des SuPercheries Sablons sur Huisne
Créé en 2025 dans le souffle du festival d’été Les SuPercheries, l’Escadron Volant de la Reine renouvelle le Printemps des SuPercheries en 2026.
Forum Baroque ! Musique ancienne et métiers d’arts à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne
– Mardi 9 juin journée de présentation réservée aux scolaires
– Mercredi 10 juin matinée réservée aux publics empêchés, après-midi ouverte à tous les publics.
Jeudi 11 juin 19h Concert tout public Bach to the Jazz , concert partagé avec le festival de jazz L’Oreille du Perche dirigé par Claude Tchamitchian Pratique à la Maison du Parc du Perche à Nocé, gratuit.
Tout le programme du Printemps des SuPercheries sur https://escadronvolant.com/ .
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
