Les Olympiades de Sablons Parc des Sports et Loisirs Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne

Les Olympiades de Sablons

Parc des Sports et Loisirs Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tu as entre 7 et 17 ans viens t’amuser, montes ton équipe et inscris toi jusqu’au 31 mai pour les Olympiades ! C’est gratuit !

Au programme foot, tennis, badminton, padel, pickleball, basket, course à pied.

Pratique au parc des Sports et Loisirs. .

Parc des Sports et Loisirs Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 34 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Olympiades de Sablons

L’événement Les Olympiades de Sablons Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche