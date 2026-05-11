Les Olympiades de Sablons Parc des Sports et Loisirs Sablons sur Huisne
Les Olympiades de Sablons Parc des Sports et Loisirs Sablons sur Huisne samedi 6 juin 2026.
Sablons sur Huisne
Les Olympiades de Sablons
Parc des Sports et Loisirs Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tu as entre 7 et 17 ans viens t’amuser, montes ton équipe et inscris toi jusqu’au 31 mai pour les Olympiades ! C’est gratuit !
Au programme foot, tennis, badminton, padel, pickleball, basket, course à pied.
Pratique au parc des Sports et Loisirs. .
Parc des Sports et Loisirs Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 34 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Olympiades de Sablons
L’événement Les Olympiades de Sablons Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Sablons sur Huisne (Orne)
- Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 23 mai 2026
- Festival Le Printemps des SuPercheries Sablons sur Huisne 9 juin 2026
- Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 13 juin 2026
- Concert SyrTia Festival Nomade du Perche Sablons sur Huisne 13 juin 2026
- Fête de la musique Place du Général de Gaulle Sablons sur Huisne 20 juin 2026