Soirée Cabaret Drag Show

Condé sur Huisne, Sablons sur Huisne, Orne

Tarif : – –

Date et horaire :

23 mai 2026, 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Barbapaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show Mai-Tamorphose à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Avec Icee Drag On finaliste de La France a un incroyable talent.

Du Drag, du chant, du rire et des paillettes !

Accueil à partir de 18h30. Service à table à 20 heures. Début du Show à 21h.

Réservation sur https://barbapaillettes.fr/ .

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10

