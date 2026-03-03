Color Run MFR Barbaste

Color Run

MFR 200 Route de Bordeaux Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Maison Familiale Rurale de Barbaste organise une Color Run festive et familiale au départ de la MFR. Ouverte à tous, cette course ludique et non chronométrée de 4km promet un moment convivial placé sous le signe du sport, du partage et de la bonne humeur. Petits et grands sont invités à participer à cette expérience festive où les participants seront aspergés de poudres colorées tout au long du parcours.

Echauffement à 10h. Départ à 10h30. Inscriptions possibles le jour même à partir de 9h. Sur place buvette, foodtruck, garderie et jeux.

Tarif 8€ et 5€ jusqu’à 12 ans .

MFR 200 Route de Bordeaux Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 35 10 elisa.descotte@mfr.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Color Run

L’événement Color Run Barbaste a été mis à jour le 2026-02-28 par OT de l’Albret